FDA lässt Alzheimer-Antikörper Aducanumab zu

Nun doch: Der Weg des neuen Alzheimer-Arzneimittels – und des ersten Antikörpers in der Behandlung der Alzheimer-Demenz – war holprig und resultiert nun doch in einer ersten Zulassung von Aducanumab in den Vereinigten Staaten: Die FDA genehmigte am 7. Juni 2021 im Rahmen eines beschleunigten Zulassungswegs (Accelerated Approval Pathway) die Anwendung von Aducanumab in „Aduhelm“ bei Patient:innen mit Alzheimer. Die beschleunigte Zulassung stützt sich auf die Wirksamkeit von Aducanumab gemessen an einem Surrogat-Endpunkt: die Reduktion der Amyloid-Plaques. Überraschen dürfte zudem, dass Aducanumab nun für alle Alzheimerpatient:innen zugelassen wurde – die Phase-III-Studien hatten allerdings nur Patienten und Patientinnen im frühen Stadium der Alzheimererkrankung untersucht.