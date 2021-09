Weshalb jetzt vereinzelt „abgelaufene“ Comirnaty-Vials in die Apotheken kommen

Wenn Apotheker:innen und PTA in der kommenden Woche scheinbar abgelaufene Comirnaty®-Vials in den Händen halten, ist das kein Grund für erboste Anrufe beim Großhändler: Wie die ABDA in dem Dokument „COVID-19-Impfstoffe Wichtige Änderungen für die Bestellung in KW 38 (21. September 2021) für KW 40 (4. bis 8. Oktober 2021)“ informiert, ist der Grund dafür eine Anpassung der Haltbarkeit der Vakzine von Biontech/Pfizer.