Impfzentren können COVID-19-Impfstoff auch vom Land beziehen

Darüber hinaus mistet das BMG die Vorschrift zur Vergütung des pharmazeutischen Großhandels aus. Bisher ist in § 8 ImpfV auch noch die alte Regelung enthalten, die bis Ende Mai galt. Danach erhielten die Grossisten eine Vergütung je abgegebener kühlpflichtiger Durchstechflasche in Höhe von 9,65 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und je abgegebener ultra- oder tiefkühlpflichtiger Durchstechflasche in Höhe von 11,55 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Diese Vergütung wurde schrittweise abgesenkt auf letztlich pauschal 7,45 Euro netto je Vial, das der Großhandel an die Apotheken liefert. So ist es jetzt auch in der bereinigten Version vorgesehen: