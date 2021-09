Mechanische Peelings – Mikroplastik muss nicht sein

Per Definition handelt es sich bei Mikroplastik um „synthetische Polymere in Partikelform, die eine Größe zwischen einem Nanometer und 5 Millimetern haben“. Kosmetikhersteller haben sich darauf verständigt, bis 2020 freiwillig auf die Verwendung von Mikroplastik in kosmetischen Produkten, die abgespült werden, zu verzichten. Hierzu gehören neben Peelings auch weitere Hautreinigungsprodukte – sogenannte Rinse-off-Produkte. Die Hersteller folgen damit einer Empfehlung des europäischen Dachverbands der Kosmetikindustrie Cosmetics Europe (CE). Ab 2028 empfiehlt die europäische Chemikalienagentur ECHA eine Beschränkung solcher festen Kunststoffpartikel auch bei Leave-on-Produkten – Mittel, die auf Haut oder Haaren zurückbleiben. Natürliche Polymere, wie etwa Cellulose, sind von der Einschränkung ausgenommen, da sie biologisch abbaubar sind.[3] In der Deklarationen finden sich Mikroplastikzusätze zum Beispiel unter den INCI-Bezeichnungen:

Acrylates Copolymer,

Acrylates Crosspolymer,

Nylon-12,

Nylon-6,

Polyethylen,

Polypropylen,

Polyethylenglycol,

Polystyren oder

Polyurethan.[1]