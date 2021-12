Hyaluronsäure in Faltencremes – auf die Größe kommt es an

Wegen der zahlreichen hydrophilen OH-Gruppen im Molekül ist Hyaluronsäure (HA) ein Gigant, was das Wasserbindevermögen angeht – das 1.000- bis 4.000-Fache der eigenen Masse ist möglich3. In Kosmetika wird sie daher gerne als Feuchtigkeitsbinder eingesetzt. Sie befeuchtet also die Hautoberfläche und dringt als fragmentierte Variante auch tiefer in die Epidermis ein. Dort bewirkt die Einlagerung von Wasser in die schwammähnliche räumliche Struktur des Moleküls eine Volumenzunahme, die sichtbar Falten verringert. Diese werden von innen schlicht aufpolstert – ein Anti-Aging-Effekt.