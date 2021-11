Enzymatische Peelings – besonders schonend

In Teil zwei dieser Kosmetikserie hat sich die DAZ mit chemischen Peelings und den dabei häufig verwendeten Säuren auseinandergesetzt. Dabei ist es nützlich zu wissen, dass es keine feste Größe dafür gibt, wie tief eine bestimmte Säure in die Haut eindringt: Neben der Konzentration, spielen etwa Auftragehäufigkeit, pH-Wert, Einwirkzeit, Pufferung, Vorbereitung der Haut, Anwendungstechnik, Hautregion und Hautzustand eine Rolle.[1] Dies erklärt mögliche abweichende Angaben zur Eindringtiefe in der Literatur.