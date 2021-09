Ein Apotheker kandidiert für den Bundestag

Dr. Christian Machon ist Apotheker in der bayerischen Rhön. Er hat zwei Apotheken, die Hainberg-Apotheke in Mellrichstadt und die easyApotheke in Neustadt an der Saale. Er steht auf Platz 71 der CSU-Bundestagsliste, die vom Vorsitzenden des Bundestags, Alexander Dobrindt, angeführt wird, gefolgt von der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär. Insgesamt wurden 92 Kandidatinnen und Kandidaten auf die paritätisch besetzte Liste gewählt.