Für mehr Vielfalt in der Apotheke: m/w/d und mehr

Sein neuestes Engagement: Er unterzeichnete die „Charta der Vielfalt“ – für „Diversity in der Arbeitswelt“. Was bedeutet das genau? Auf der Homepage der Charta heißt es: „Die Umsetzung der ‚Charta der Vielfalt‘ in unserer Organisation hat zum Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Die Anerkennung und die Förderung vielfältiger Potenziale schaffen wirtschaftliche Vorteile für unsere Organisation. Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Dieses hat positive Auswirkungen auf unser Ansehen in Deutschland sowie in anderen Ländern der Welt (…). Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt haben eine positive Auswirkung auf unsere Organisation und auf die Gesellschaft in Deutschland.“ Übrigens, die Schirmherrschaft über die „Charta der Vielfalt“ hatte Angela Merkel in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin übernommen.