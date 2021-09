Benkert bleibt beim Thema PTA-Vertretungsbefugnis hart

Unter dem Titel „Nachwuchsgewinnung: Steuert der Apothekenmarkt auf einen Personal-Kollaps zu?“ diskutierten am gestrigen Dienstagabend der Bundesapothekerkammer-Präsident Thomas Benkert, die Vorsitzende des Saarländischen Apothekerverbands Susanne Koch, Adexa-Chef Andreas May und Bianca Partheymüller vom Bundesverband der Pharmaziestudierenden. Einig waren sich alle in einem Punkt: Studierenden und Berufsanfängern muss ein positiveres Bild von der Arbeit in den Apotheken vermittelt werden. Koch macht dies nur zu gern – sie ist Apothekerin mit Leib und Seele. Doch in berufspolitischen Diskussionen geht es zumeist um die Probleme des Berufsstands, räumt auch Benkert ein.

Schon in der Universität werde den angehenden Pharmazeut:innen oft vermittelt, dass sie mit ihrer anspruchsvollen Ausbildung dort eigentlich fehl am Platze seien. Ein solches Heranziehen von Eliten gefällt Koch gar nicht, für sie als Arbeitgeberin sind nicht nur Bestnoten im Studium wichtig. Dennoch: Viele Studierende schielen eher nach einem Arbeitsplatz in der Industrie – die auch mehr Geld zahlt – oder in Krankenhäusern. Patheymüller ist dennoch überzeugt: Die öffentliche Apotheke bietet Abwechslung und vor allem Sinnhaftigkeit. Patienten und Patientinnen helfen zu können, ist für sie von besonderem Wert, das Geld spiele „nicht unbedingt eine Rolle“, meint sie – allerdings kann sie da nur für sich selbst sprechen.

Wertschätzung und ein gutes Arbeitsklima fördern die Zufriedenheit

Ein guter Verdienst ist natürlich auch wichtig – und bei der Adexa ringt man beharrlich um bessere Bezahlung, um die Apothekenberufe attraktiver zu machen. Doch die Inhaber:innen können ihren Mitarbeitenden auch weitere Annehmlichkeiten bieten, seien es flexible Arbeitszeitmodelle, klare Überstundenregeln, aktuell ein Coronabonus oder vielleicht sogar Hilfe bei der Kinderbetreuung. Es gibt viele Möglichkeiten, die Zufriedenheit beim Personal zu erhöhen, sind May wie auch Koch sicher.

Für und Wider der PTA-Vertretungsbefugnis

Doch gibt es auch Möglichkeiten, Apotheken Luft zu verschaffen, die einen kurzfristigen Engpass haben? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß hatte im August vorgeschlagen angesichts sich verschärfender Personalengpässe berufserfahrenen PTA die kurzfristige Vertretung eines Approbierten zu erlauben.