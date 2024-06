Zustimmung für diese Auffassung gab es in der Runde beim BAT aus dem Oppositionslager. Stefan Pilsinger, der für die CSU im Bundestag und im Gesundheitsausschuss sitzt, sagte: „Eine Apotheke ohne Apotheker ist keine richtige Apotheke. So wie eine Arztpraxis ohne Arzt keine richtige Arztpraxis ist.“ Das führe zu nichts und zeige, welche Haltung Lauterbach und die Bundesregierung zur Tätigkeit des Apothekers hätten. Wenn man einen Mangel habe, müsse man das Problem lösen und nicht die Tätigkeit so weit vereinfachen, dass man glaubt auch mit schlechterer Leistung auszukommen. In Pilsingers Augen, der selbst Arzt ist, geht das in die völlig falsche Richtung. Deswegen lehne die Union die Vertretungsbefugnis strikt ab.

Im Vorfeld der Diskussion hatte der Präsident der Bayerischen Landesapothekerkammer, Thomas Benkert, in seiner Eröffnungsrede ebenfalls noch einmal deutlich gemacht, dass es Apotheken ohne Apotheker nicht geben dürfe. Damit werde der Apothekerschaft das Wertvollste genommen, nämlich die uneingeschränkte Verantwortung für die Arzneimittelversorgung durch Apothekerinnen und Apotheker. Der Beruf werde unter Wert verkauft, so Benkert. Karl Lauterbach begründe das damit, dass er helfen wolle, die flächendeckende Versorgung mit Arzneimittel zu erhalten, so Benkert. Daher wolle er den Spielraum für Apothekeninhaber*innen erhöhen, indem er durch Kostensenkung für Filialapotheken deren Eröffnung bzw. deren Erhalt in der Fläche fördern wolle. Hier bestimme das Geld den Weg, nicht der Gesundheitsschutz.

Praktische Probleme

Benkert hatte zudem bei der am Freitagmorgen stattfindenden Delegiertenversammlung auf ganz praktische Probleme der Vertretung durch PTA hingewiesen. Dafür sei es erforderlich, dass diese immer selbst einschätzen könnten, dass es ein Problem gebe. Das ist aber Benkerts Erfahrung nach nicht der Fall. Jeder kenne das aus der eigenen Praxis, dass es immer wieder Situationen gebe, in denen man bei Beratungsgesprächen eingreifen müsse. Und auch die geplanten Einschränkungen – beispielsweise bei der Abgabe von BtM – hält Benkert nicht für praktikabel. „Eine Apotheke, die keine BtM abgeben kann, weil grad kein Approbierter anwesend ist, ist keine Apotheke.“ Schließlich können sie ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht mehr erfüllen.