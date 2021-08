Adexa-Vorstand wiedergewählt

Am 28. August kam die Adexa-Delegiertenversammlung pandemiebedingt etwas früher als geplant in Hamburg zusammen. Man wollte eine Veranstaltung in Präsenz – und zog den Novembertermin dafür sicherheitshalber in den August vor. „Ein persönliches Kennenlernen und ein echter Austausch zwischen den langjährig Aktiven und den diversen neuen Delegierten war unser großes Ziel für dieses Gremium“, erklärte Vorstand Andreas May. Offenbar ging es den Teilnehmenden aus dem ganzen Bundesgebiet so.

Wie Adexa mitteilt, startete die Delegiertenversammlung am Samstag mit der Ehrung von sieben ehrenamtlich Aktiven, die sich in diversen Funktionen viele Jahr lang für die Interessen von Apothekenangestellten eingesetzt haben.

Im Anschluss zog das Vorstandsteam – Andreas May und Tanja Kratt – seine Bilanz der zurückliegenden gut viereinhalb Jahre – und gab einen programmatischen Ausblick. Sodann wurden May als Erster Vorsitzender und Kratt als Zweite Vorsitzende für die kommende, fünfjährige Amtszeit bestätigt.

Was steht nun auf der Agenda des Adexa-Vorstands? Ein wichtiges Ziel sei, nach den Bundestagswahlen und einer Regierungsbildung die Kontakte mit den dann verantwortlichen Gesundheitspolitikern auf- und auszubauen und entsprechend zu nutzen, heißt es. Aber auch die Ausbildungen und Berufsbilder von Apothekerinnen und Apothekern, PTA und PKA hat man bei Adexa weiter im Blick. Die Stichworte lauten hier Approbationsordnung, PTA-Reformgesetz und der Fachkräftemangel generell. Daneben gibt es natürlich auch tarifpolitische Vorhaben, die in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden sollen.