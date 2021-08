Vom 20. bis 24. September 2021 findet die erste DAV-Expo statt: An fünf Tagen gibt es buntes Programm – alles im Livestream und kostenfrei für das ganze Apothekenteam. Die Teilnehmer:innen erwarten die wichtigsten aktuellen Produktentwicklungen des Deutschen Apotheker Verlags, relevante Literaturneuheiten auf dem virtuellen Büchertisch sowie konkrete Arbeitshilfen, die Apothekenteams in Ihrem Apothekenalltag unterstützen und fit für die Zukunft machen. Neben der Möglichkeit bei Q&A-Sessions live im Chat Fragen an unsere Expert:innen zu stellen, können individuelle Beratungstermine für Scholz online, apotheken.de und Dr. Lennartz Laborprogramm vereinbart werden. Dazu kommt jeden Abend die Spätlese – ein Fachvortrag von ausgewiesenen Experten. Themen sind unter anderem Kapselherstellung, „Long-COVID – bessere Resilienz durch Mikronährstoffe“ und „Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit“.