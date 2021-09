1.500 Euro für „Eine Dosis Zukunft“

Insgesamt haben die Apotheken in Westfalen-Lippe – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Kundinnen und Kunden – in den vergangenen zwölf Jahren schon die Impfung für rund 205.000 Kinder ermöglicht. In der Corona-Pandemie werden durch die Aktion zusätzlich Masken und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Das Herzstück der Aktion „Eine Dosis Zukunft“ bilden nach wie vor Spendensammlungen in den Apotheken: In 350 westfälisch-lippischen Apotheken sind Informationsflyer und Spendenboxen zu finden – Tendenz steigend. Über den aktuellen Stand informiert ein Spendenbarometer auf der Internetseite.