Akutversorgung per Bote – geht das?

Dem DAP ist eine solche Regelung nicht bekannt. „Eine Vorschrift oder Vereinbarung, die den Botendienst in direkten Zusammenhang mit einer Akutversorgung stellt oder den GKV-Kassen gar Retaxationen erlaubt, wenn beide Versorgungsfälle gleichzeitig erforderlich werden, existiert nicht“, erklärt das DAP. In den Augen des DAP sei eine solche Regelung auch „widersinnig“. Schließlich träten in jeder öffentlichen Apotheke häufiger Fälle auf, in denen sowohl eine Akut-/Notversorgung als auch die Zustellung über den Botendienst zum Patienten gleichzeitig erforderlich werden.