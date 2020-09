Ab Oktober gibt es nur noch 2,50 Euro für den Botendienst

Seit Ende April erhalten Apotheken für geleistete Botendienste eine Vergütung: 5 Euro plus Mehrwertsteuer sind es je Lieferort und Tag, auch die privaten Krankenversicherungen übernehmen diese Zahlung. Geregelt ist die Honorierung in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Diese Eilverordnung hatte das Bundesgesundheitsministerium im Frühjahr auf dem vorläufigen Höhepunkt der Pandemie auf den Weg gebracht, um die Arzneimittelversorgung in der Coronakrise sicher und einfach zu gestalten. Während alle anderen Sonderregelungen der Verordnung Ende März 2021 auslaufen – sofern der Bundestag nicht zuvor feststellt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet ist – sollte mit der Botendienstvergütung bereits Ende September 2020 Schluss sein.