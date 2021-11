EMA beendet Rolling-Review für Bamlanivimab und Etesevimab

In den Vereinigten Staaten erteilte die FDA Bamlanivimab plus Etesevimab am 16. September 2021 die Notfallzulassung zur Anwendung in der Postexpositionsprophylaxe. Dort dürfen die Antikörper bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren (Mindestgewicht 40 kg) eingesetzt werden, wenn diese ein hohes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf – einschließlich Krankenhausaufenthalt und Tod – aufweisen und nicht vollständig geimpft sind oder bei denen keine ausreichende Immunantwort erwartet werden kann (Immunsuppression) und die mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person in Kontakt waren oder ein hohes Risiko für eine SARS-CoV-2-Exposition aufweisen, aufgrund des Auftretens von SARS-CoV-2-Infektionen bei anderen Personen in derselben Einrichtung (z. B. in einem Krankenhaus, Pflegeheim, Gefängnis).

Bereits seit Februar dieses Jahres dürfen Bamlanivimab und Etesevimab in den USA auch für die Behandlung von leichter bis mittelschwerer COVID-19-Erkrankung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren (Mindestgewicht 40 kg) mit positivem SARS-CoV-2-Nachweis eingesetzt werden, wenn ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf vorliegt.