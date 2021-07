Lieferprobleme beim MS-Arzneimittel Tecfidera?

Dort ist man von der Lieferfähigkeit überzeugt: „Die Lieferfähigkeit für alle unsere Produkte in Deutschland war und ist zu 100 Prozent sichergestellt“, erklärt Biogen. Einen Lieferengpass könne man nicht bestätigen. Warum einzelne Großhändler Tecifidera® nicht bereitstellten, könne Biogen jedoch nicht beurteilen. Man habe „keinen Einfluss auf individuelle Geschäftsstrategien der teil- und vollversorgenden Großhändler“, erklärt der Tecfidera®-Hersteller. Dennoch lief in den vergangenen Wochen etwas schief, was die Auslieferung des MS-Arzneimittels verzögerte – das räumt Biogen ein.