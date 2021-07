Organisationsanalyse: noch keine Ergebnisse, aber Fortsetzung der Arbeit

Gemessen an den hohen Erwartungen verriet Overwiening bei der Pressekonferenz zur Mitgliederversammlung nur sehr wenig über das Projekt. Die Mitglieder hätten eine Zwischenanalyse präsentiert bekommen, aber noch keine Ergebnisse. Es sei über die Vorgehensweise der Berater berichtet worden. Sie würden viele Fragen stellen und Interviews führen. Dies betreffe alle Ebenen der Organisation, alle Organe, das Haupt- und Ehrenamt, die Mitgliedsorganisation und die wirtschaftenden Töchter der ABDA. Es sei eine „Rund-um-Analyse“, und es werde nach Stärken und Schwächen gesucht. Die Mitgliederversammlung habe diesem Weg zugestimmt und dafür votiert, die Analyse so fortzusetzen. Dies sehe auch Overwiening so. Diese Befragungen seien ein gutes Fundament. Bei der Pressekonferenz äußerte sich Overwiening allerdings in keiner Weise zu inhaltlichen Aspekten der ABDA-Struktur.