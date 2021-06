Kürzere Impfabstände für Biontech/Pfizer-Impfung?

Wie gut schützt der Biontech/Pfizer-Impfstoff vor der Delta-Variante des Coronavirus, die erstmals in Indien entdeckt wurde? Mittlerweile dominiert B.1.617.2 bereits das Infektionsgeschehen in Großbritannien, in Deutschland liegt dem RKI zufolge ihr Anteil bei 2,5 Prozent (Stand 10. Juni 2021), und Professor Christian Drosten von der Berliner Charité geht davon aus, dass die indische Variante im Herbst auch in Deutschland „mitmischen“ wird. Das sagte er im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ vom 8. Juni 2021. Wie wirksam die derzeit zugelassenen Impfstoffe allerdings gegen die Delta-Variante von SARS-CoV-2 (B.1.617.2) sind, ist nicht bekannt.