Sonderfall US-Militär: Impfnachweis auch ohne Arztunterschrift gültig

Hat das Apothekenpersonal Zweifel an der Echtheit eines COVID-19-Impfnachweises, muss es das Ausstellen eines digitalen Zertifikats verweigern. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Unterschrift der Ärztin oder des Arztes fehlt. In ihrer kürzlich aktualisierten „Handlungshilfe zur nachträglichen Erstellung der COVID-19-Impfzertifikate durch Apotheker*innen“ widmet sich die ABDA nun einem Sonderfall: Die sogenannte „COVID-19 Vaccination Record Card“ ist die amtliche Beglaubigung der US-Streitkräfte in Deutschland, dass die Person, auf deren Namen sie ausgestellt ist, vollständig gegen COVID-19 geimpft ist. Diese Bescheinigungen sind meist nicht von einer Ärztin oder einem Arzt unterzeichnet, dennoch sind sie gültig.