Ärzte und IT-ler bieten digitale Impfnachweise via Internet an

Geimpfte können laut zimpfen.de ihre COVID-19-Impfungen aus dem gelben Impfpass in einen QR-Code als „offiziellen digitalen Impfnachweis“ umwandeln lassen. Und zwar „ganz einfach und bequem vom Sofa aus, am Schreibtisch oder auf der Bank im Park – morgens, mittags, abends, nachts, am Wochenende“. Was ist zu tun? „Einfach ein Video von deinem Impfpass und einem offiziellen Ausweisdokument machen, Daten ins Formular eintragen und alles hochladen. Dein, vom Robert Koch-Institut signierter, offizieller digitaler Impfnachweis kommt anschließend sicher und schnell als Link zum Download“, so das Versprechen. Was im Video zu sehen sein muss, wird an einem Beispiel-Film gezeigt.

Die eingegebenen Daten würden schließlich verschlüsselt über das „gesicherte Telematik-Netz“ an den vom Robert Koch-Institut beauftragten Dienstleister übertragen. „Dieser erstellt daraufhin das Impf-Zertifikat und das zugehörige PDF, das wir dir dann zum Download zur Verfügung stellen.“ In den FAQ erklärt der Seitenbetreiber, die eingegebenen Daten würden „lediglich zur Verifikation der Impfung“ genutzt. „48 Stunden später werden alle Daten, die wir nicht gesetzlich länger speichern müssen, gelöscht. Die Daten, die länger gespeichert werden müssen, liegen auf einem separaten Server verschlüsselt vor und sind nicht aus dem Internet direkt erreichbar. Dein QR-Code ist nach 48 Stunden nur auf Deinem eigenen Endgerät gespeichert.“