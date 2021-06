Gefahren, Mechanismen und ein neuer Vertreter der COVID-Varianten

Seit dem 19. Mai 2021 steigen die Zahlen kontinuierlich wieder an und bewegen sich in Richtung exponentielles Wachstum. Von 2.412 neuen Fällen am 19. Mai kletterte die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 7.606 am 15. Juni. Interessanterweise gibt es auch in Chile seit dem 13. Mai wieder einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen sowie in der Mongolei seit dem 17 Mai. Israel tendiert dagegen seit Ende Mai gegen die null Fälle.