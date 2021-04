„Britische Mutante“ in Deutschland vorherrschend

Die aktuellen Ergebnisse belegen ganz klar: Die „britische“ VOC B.1.1.7 ist mittlerweile die dominierende SARS-CoV-2-Variante in Deutschland.

Die fünf Laborverbünde führten in KW15/2021 insgesamt rund 560.000 SARS-CoV-2-PCR-Testungen von Proben durch. Davon waren knapp 75.000 positiv (13,4 Prozent). Etwas über 57.000 Positivproben wurden danach mit Punktmutations-Assays (N501Y, E484K, K417N, und delH69/V70) weiter untersucht. Als Novum wurde die Variante B.1.1.7 nach Detektion von N501Y und delH69/V70 zusätzlich auf die Mutation E484K geprüft, denn es gibt einen Subtyp dieser Variante, der bereits vereinzelt in Deutschland festgestellt wurde.

Im Rahmen der Nachtestung mithilfe der Punktmutations-Assays waren 54.361 Tests auswertbar. Die Detektionsrate der „britischen“ Variante lag bei 93,1 Prozent. Von diesen wiesen lediglich 71 (0,1 Prozent) die zusätzliche Mutation E484K auf.

Die Erhebung des Laborverbundes (KW04/2021 bis einschließlich KW15/2021) werde nun nicht weiter fortgeführt, schreibt das RKI. Dessen Hauptziel, die zeitnahe Erfassung der Verbreitung der Variante B.1.1.7, sei mit dem Erreichen eines Anteils von mehr als 90 Prozent an allen SARS-CoV-2 positiven Proben erreicht.

Auch die RKI-Testzahlerfassung belegt die kontinuierliche Steigerung des Anteils der VOC B.1.1.7. Hierüber wurde in KW15/2021 ein Anteil von 89,9 Prozent nachgewiesen.

Nach den Ergebnissen der Gesamtgenomsequenzierungen in KW14/2021sind 88,1 Prozent der Variante zuzuordnen. Eine Zusammenfassung der Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz kommt laut RKI in der KW15/2021 auf 41 Prozent für Fälle mit Informationen zum Nachweis und diagnostischen Verdacht auf die „britische“ Variante.