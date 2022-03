Deltakron – Omikrons und Deltas neues Sorgenkind?

Ein Jahr später hat gerade erst die Weltgesundheitsorganisation WHO die Liste der aktuell besorgniserregenden VOC (Variants of Concern) und „interessanten“ VOI (Variants of Interest) zusammengestrichen – und dafür zwei „Varianten unter Beobachtung“ VUM (Variants under Monitoring) hinzugefügt. Von den ursprünglich fünf VOCs Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron zirkulieren aktuell nur noch Delta und zu weit über 90 Prozent Omikron. Alpha, Beta und Gamma sind ebenso wie der ursprüngliche Wuhan-Wildtyp offensichtlich verschwunden und werden nur noch als „Previously circulating VOCs“ geführt.