DAV-Rezeptursommer steht vor der Tür

Apotheker und PTA stellen in Deutschland jährlich rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel her, um Versorgungslücken zu schließen, die durch Industriepräparate nicht abgedeckt werden. Diese hohe Zahl verdeutlicht die therapeutische Notwendigkeit patientenindividueller Einzelanfertigungen sowie die Unverzichtbarkeit der offiziellen Arzneimittelherstellung. Dabei gibt es zahlreiche Herausforderungen: Rechtliche Vorgaben, hohe Qualitätsansprüche und komplexe pharmazeutische Entscheidungen – um nur ein paar zu nennen. Mit der digitalen Fortbildungsreihe „DAV-Rezeptursommer“ will der Deutsche Apotheker Verlag hier Unterstützung bieten. Am 14. Juni geht es los. Jeweils im Wochenrhythmus kommt ein neuer Online-Vortrag dazu.