Auswahl von Rezepturausgangsstoffen – was ist zu beachten?

Vieles in der Rezeptur ist Routine: Gängige Ausgangsstoffe werden bei den üblichen Lieferanten bestellt, das Prüfzertifikat wird mitgeliefert. Wo die Prüfvorschrift zu finden ist, ist bekannt. Was aber, wenn das mal nicht der Fall ist? Wenn es Zweifel am Prüfzertifikat gibt, wenn die Arzneibuchvorschrift fehlt oder gar Wirkstoffe nicht GMP-konform produziert worden sind? Vielleicht müssen auch noch andere Punkte risikobasiert beurteilt werden. Hierbei muss bei Wirkstoffen einiges beachtet werden. So muss beispielsweise neben der „Faktorisierung“ zur Einwaagekorrektur auch an Stöchiometrie, Hygroskopizität, chemische Instabilität und Herstellungsverluste gedacht werden. Auch galenische Merkmale, Lieferdefekte und die Fertigarzneimittelverwendung dürfen nicht außer Acht gelassen werden.