Dermatika: Reicht „einfach nur rühren“?

Der DAV-Rezeptursommer geht weiter. Am heutigen Montag startet der zweite Online-Vortrag „Einfach nur rühren? – Hohe Qualität für Dermatika erfordert mehr“. An „Erythromycin in Unguentum emulsificans aquosum“ – eine häufig verordneten Rezeptur, aber gleichzeitig das Paradebeispiel für Problemrezepturen schlechthin – zeigt Apothekerin Jutta Wittmann, dass die Herstellung von Dermatika weit mehr ist, als nur einen Wirkstoff in eine Cremegrundlage zu rühren. pH-Wert, Konservierung, Löslichkeit, Agglomerate und noch mehr gilt es zu beachten und gegebenenfalls zu korrigieren. An dieser Problemrezeptur wird in dem Vortrag veranschaulicht, wie man trotzdem mit guter Planung und sorgfältiger Durchführung die Arzneiqualität sicherstellt.