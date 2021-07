Apotheker und PTA stellen in Deutschland jährlich rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel her, um Versorgungslücken zu schließen, die durch Industriepräparate nicht abgedeckt werden. So können zum Beispiel Lösungen und Suspensionen zum Einnehmen für bestimmte Patienten besser geeignet sein als die weit verbreiteten festen oralen Darreichungsformen. Gibt es kein passendes Fertigpräparat, bleibt nur die Herstellung.

Im vierten Vortrag des Rezeptursommers des Deutschen Apotheker Verlags dreht sich daher alles um die flüssigen oralen Darreichungsformen. Denn was so einfach scheint, kann durchaus seine Tücken aufweisen. Im Vortrag wird dargestellt, welche Probleme auftauchen können und wie man diesen professionell und pragmatisch begegnen kann. Die Teilnehmer erfahren alles Wissenswerte zu Qualitätsanforderungen an Lösungen und Suspensionen und erhalten zudem Tipps für die Herstellung und zur Gewährleistung der Qualität während der Anwendung.