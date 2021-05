Auch 2021 gibt es keine Expopharm - DAT findet statt

„Leider gibt es nach wie vor keine verlässlichen behördlichen Richtlinien, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen wie die Expopharm mit 30.000 Besuchern aus dem In- und Ausland im Herbst durchführbar sein werden“, erklärt Avoxa am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund hat sich die Mediengruppe Deutscher Apotheker – nach intensiven Beratungen mit der ABDA – entschlossen, die Expopharm 2021 abzusagen. Geplant war die Veranstaltung vom 22. bis 25. September in Düsseldorf.

So gibt es nach Auffassung von Avoxa, trotz intensiver Anstrengungen in den letzten Monaten, nur einen langsamen Fortschritt in der Pandmiebekämpfung. Eine verlässliche Planung für Aussteller und Besucher sei unmöglich. Und weiter: „Die Entscheidung der Absage fällt uns schwer, aber die Voraussetzungen für eine sichere und erfolgreiche Durchführung der Expopharm sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben“.