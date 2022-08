Wer kommt zur Expopharm?

Wer trotzdem skeptisch ist: Bei der Noweda gibt es altbewährt Currywurst, wie auf der Webseite zu lesen ist. Ihre Themen auf der Messe werden sein: „Apotheke von morgen“ mit dem Zukunftspakt Apotheke und IhreApotheken.de, „Entlastung in der Pflege“ mit Apoquick und Steinweg Medical und „6 Richtige für Ihr Marketing“ mit der Noweda-Apotheken-Beratung – passend zum Messemotto „Gemeinsam Apotheke gestalten“, wie es heißt. Der Großhändler plant zudem einen gemeinsamen Rundgang zum Thema „E-Rezept Patientenreise“ mit Vertretern der Gematik, CGM und IhreApotheken.de, wie ein Sprecher gegenüber der DAZ berichtet.

Ansonsten hält sich der Großhandel vornehm zurück. Neben Noweda ist nur noch Hageda Stumpf vertreten. Branchenprimus Phoenix zeigt nur durch die Softwaretochter ADG Präsenz und durch die mit Noventi gegründete Plattform gesund.de.

Softwarehäuser auf der Expopharm gut vertreten

Gut vertreten sind hingegen traditionsgemäß die Softwarehäuser. Neben ADG sind Pharmatechnik, aposoft, CGM Lauer und Awinta am Start, mit Themen wie E-Rezept, Dienstleistungen und New Work. Awinta ist natürlich nicht solo, sondern eingebettet in das Standkonzept des Mutterkonzerns Noventi dabei. Dort gibt es beispielsweise die interaktive E-Rezept Journey von A bis Z, Warenwirtschaftscheck und Abrechnungssimulation inklusive.

Auch die führenden Automatenhersteller zeigen Präsenz: Gollmann, Apostore und Rowa geben sich auf der Expopharm die Ehre. Rowa will sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigen: „Wo geht es Richtung Zukunft?“; sprich Themen, die für die Apotheke zukünftig große Relevanz haben werden, zum Beispiel das „E-Rezept – ein Workflow von A–Z“. Zum Thema „Reise des E-Rezeptes“ ist Rowa mit Wort & Bild, gesund.de und Noventi bei der Avoxa Guided Tour dabei. Auch Aspekten wie „Logistik neu gedacht – nachhaltige Konzepte für die Apotheke“, „Den Botendienst im Griff“ und „Neun Pfade für eine erfolgreiche Zukunft – das EP25 Netzwerk“ will man sich widmen.

Rowa will zudem Lösungen für jedwede Apothekengröße zeigen und man habe einige Apotheker:innen mit an Bord, die aus erster Hand (und der Praxis) berichten werden, heißt es auf Nachfrage.

Und die Pharmaindustrie?

Wie auch schon in den letzten Jahren vor der Pandemie sucht man Big Pharma vergeblich. Der Konsumgüterkonzern Reckitt ist mit zwei gesponserten Symposien „Antibiotic Stewardship – neueste Daten bei oberen Atemwegsinfekten“ und „Gut beraten bei akuten Kopfschmerzen und Migräne – Auswirkungen der Galenik auf den Therapieerfolg“ sowie einem Stand auf der Expopharm vertreten.

Von den großen Generikaherstellern ist lediglich Stada vor Ort. Man präsentiere zahlreiche Informationen und Services rund um das umfassende Produkt-Portfolio basierend auf den drei strategischen Säulen Generika, Spezialpharmazeutika und Consumer Healthcare, erfährt die DAZ auf Nachfrage. Diese sollen an den Messeständen zu OTC-Generika, Schlaf, medizinischem Cannabis, Biosimilars/Hospital/Specialty und Neurologie für die Besucher erlebbar werden.

Besser vertreten ist der Pharma-Mittelstand, zum Beispiel mit Klosterfrau, Pari und Schwabe. Schwabe wird dieses Jahr (wie auch schon vor der Pandemie) in der Pharmaworld vertreten sein – auf drei Flächen mit den Produkten Tebonin® und Lasea® sowie mit dem Fachkreisportal. Zusätzlich unterstützt die Firma Vorträge auf der Bühne der Pharmaworld, zum Beispiel „Gesund altern – was tun, wenn das Gedächtnis nachlässt?“ Schwabe-Tochter DHU präsentiert ihr Portfolio zur individuellen Apotheken-Beratung rund um Homöopathie und Schüßler-Salze in der Pharmaworld.