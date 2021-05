„Trinknahrung hat ohne Ernährungsberatung bei Tumorkachexie keinen Effekt“

Deswegen ist es in den Augen des Ernährungsexperten essenziell, sich schon zum Zeitpunkt der Diagnose um das Thema zu kümmern. Oft läge dann auch schon eine (Prä-)Kachexie vor, so Smollich. Konkret bedeutet das, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also unmittelbar nach der Diagnose, ein Screening auf Mangelernährung durchzuführen, gefolgt von einem individuellen Ernährungsassesment durch eine Ernährungsfachkraft und schließlich einer Ernährungstherapie. Dass das alles auch so geschieht, dazu kann die Apotheke laut Smollich auch einen Beitrag leisten, indem man die Patient:innen, wenn sie in der Offizin von ihrer Diagnose erzählen, darauf aufmerksam macht. „Die haben anderes im Kopf“, so Smollich.