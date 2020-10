Anteil weiblicher Führungskräfte in der Gesundheitswirtschaft sinkt

Für die Untersuchung hat PwC nach eigenen Angaben die Daten von

8.000 Institutionen und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ausgewertet, darunter 3.000 Krankenhäuser und Rehakliniken, 3.800 private und gesetzliche Krankenversicherungen, Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Geräte. Hinzu kamen 1.200 Verbände und 100 wissenschaftliche Einrichtungen sowie

190 politische Gremien, Ministerien und Behörden. Untersucht wurde die Anzahl weiblicher Führungskräfte in Bezug auf Branchen, Tätigkeitsfelder und Regionen. „Frauen in der Gesundheitswirtschaft 2020" ist die zweite Studie dieser Art nach 2015.

Image der Branche als Arbeitgeber leidet

Im Bereich von Politik und Verwaltung fällt der Rückgang an weiblichen Führungskräften besonders drastisch aus: 2015 waren in Ministerien und Behörden, die sich mit Gesundheitsfragen beschäftigen, noch 44 Prozent der leitenden Stellen in der Hand von Frauen. Fünf Jahre später sind es nur noch 31 Prozent. Daran konnte offensichtlich auch das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, das 2015 in Kraft getreten ist, nichts ändern. „Frauen machen in der Gesundheitswirtschaft mehr als drei Viertel der Beschäftigten aus. Für deren Karriereperspektiven ist das ein fatales Signal", sagt Sevilay Huesman-Koecke, International Director und Head of Business Development im Bereich Gesundheitswirtschaft bei PwC. „Angesichts von Pflegenotstand und Fachkräftemangel gelingt es der Gesundheitswirtschaft damit auf keinen Fall, sich als attraktiver Arbeitgeber für Frauen zu präsentieren. Dabei spielen genau diese in Führungspositionen eine wirklich wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen."