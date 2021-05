Das ist die Sonder-PZN für Vaxzevria-Zweitimpfungen

Beim Pfizer/Biontech-Impfstoff werden schon seit einer Weile auch in den Arztpraxen Zweitimpfungen durchgeführt, bei dem von AstraZeneca läuft das jetzt an. Bei beiden Impfstoffen gilt: Bestellmengen für Zweitimpfungen werden vorgezogen, gegebenenfalls zu Lasten der Dosen für die Erstimpfungen. Damit klar ist, welche Dosis wie eingeplant ist, sind Arztpraxen angehalten die jeweiligen Dosen separat voneinander auf zwei Rezepten zu verordnen. Die Apotheke macht bei der Bestellung mit einer Sonder-PZN kenntlich, welcher Teil der Gesamtmenge für Zweitimpfungen vorgesehen ist. Für Comirnaty ist diese bereits seit 1. Mai bekannt. Nun wurde sie auch für Vaxzevria bekannt gegeben, sie findet sich in einem am gestrigen Mittwoch aktualisierten Dokument der ABDA „Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen“ (abrufbar im Mitgliederbereich) und lautet 17491077. Ab dem 1. Juni soll sie zur Verfügung stehen. Die ABDA weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die neuen Sonder-PZN keine eigenständigen Artikelnummern sind, sondern ausschließlich als Indikator dafür dienen, wie viele der bestellten Vials für die Zweitimpfungen verwendet werden sollen.