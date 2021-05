Lustkiller - Lustthriller

In der Apotheke lässt sich anhand des Medikationsplans so mancher iatrogene Auslöser sexueller Dysfunktion identifizieren. Klassische Lustkiller sind etwa Dauertherapien mit Glukokortikoiden und Opioiden. Libidomindernd können Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren (SSRI) und Neuroleptika (durch Dopaminblockade und Prolaktinerhöhung) wirken. Weiterhin nannte Herdegen vasokonstriktorische Substanzen wie Noradrenalin, Thiazide und Beta-2-blocker. Gewisse Drogen wie THC/Dronabinol oder Alkohol können eine luststeigernde Wirkung entfalten, doch andererseits gilt: „Alcohol increases desire, but inhibits performance!“