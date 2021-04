Ist „Lustverlust“ eine Krankheit?

Der Wunsch nach einem erfüllten Liebesleben ist so alt wie die Menschheit selbst. Heute weiß man jedoch, welche physiologischen Prozesse dahinter stecken, wenn es damit nicht so klappt. Und natürlich hat die Pharmaindustrie Lösungen dafür im Angebot. Doch ist „Lustverlust“ tatsächlich eine Krankheit? Und was können die Ursachen dafür sein? Wir haben Professor Thomas Herdegen gefragt, der bei der INTERPHARM online einen Vortrag über pharmakologische Strategien gegen den Lustverlust hält.