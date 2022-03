Noch bis kommenden Samstag dürfen die Bundesländer von einer Übergangsregel Gebrauch machen, dann fällt die Maskenpflicht weitgehend. So sieht es das aktualisierte Infektionsschutzgesetz vor. Zur Pandemie-Kontrolle bleiben den Ländern dann noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Kliniken und Pflegeheimen. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können, ebenso in Arztpraxen, nicht aber in Apotheken. In regionalen Hotspots sind allerdings weitergehende Beschränkungen möglich, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Bereits beschlossen hat dies Schleswig-Holstein (für das gesamte Bundesland), in Hamburg will die Bürgerschaft am heutigen Mittwoch die ganze Stadt zum Hotspot erklären. Berlin wiederum nutzt die Übergangsfrist nicht bis zum Anschlag, sondern lässt die bisherigen Maßnahmen nur noch bis zum 31. März gelten, sodass hier schon ab Freitag (1. April) die Maskenpflicht weitgehend fällt.