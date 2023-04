Programm-Infos

ApothekenRechtTag online

Apothekenplattformen: „Alles aus einer Hand“? Was ist erlaubt, was ist verboten? Wie Zava, Shop Apotheke & Co. die Trennung von Arzneimittelverschreibung und Arzneimittelabgabe aushebeln und was man dagegen tun kann

Referent: Dr. Elmar J. Mand

Freitag, 14. April 2023, 11:30 bis 12:30 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: www.interpharm.de