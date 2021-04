Folgen von COVID-19 für das Herz

Die ersten Anzeichen für eine Beteiligung des Herzens bei einer SARS-CoV-2 Infektion seien bereits zu Beginn der Pandemie festgestellt worden, berichtete Dirk Westermann vom UKE Hamburg. Bei vielen Patient:innen mit schwerem COVID-19 sei beispielsweise ein Anstieg des Troponins beobachtet worden. Westermann befasst sich wissenschaftlich mit der Frage, inwieweit das Virus im Herzgewebe selbst vorhanden ist und was dies für mögliche Spätfolgen bedeuten könnte. In einer Autopsiestudie, die schon seit einigen Monaten läuft, konnte sein Forschungsteam das Virus bei etwa 40 Prozent (16 von 39) der an COVID-19 verstorbenen Patient:innen im Herzgewebe nachweisen. Die Patient:innen verstarben laut Westermann schneller an COVID-19 als Patient:innen ohne kardiale Infektion, hatten aber keine Herzmuskelentzündung.