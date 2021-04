FDA prüft Zulassung von Comirnaty für Jugendliche

Comirnaty®, der COVID-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer, könnte die erste Coronavakzine sein, die bereits bei Jugendlichen ab zwölf Jahren geimpft werden kann. Die beiden Unternehmen haben am 9. April 2021 in den Vereinigten Staaten die Erweiterung der Notfallzulassung für Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren beantragt. Bislang ist Comirnaty®, auch bekannt unter BNT162b, ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen, er ist damit bereits jetzt der einzige Corona-Impfstoff, der nicht nur bei Erwachsenen indiziert ist. Die FDA hatte Comirnaty® am 11. Dezember 2020 die Notfallzulassung (EUA, Emergency Use Authorization) erteilt.