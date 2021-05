Wie wirksam ist Comirnaty bei Jugendlichen?

Comirnaty® ist der erste Impfstoff für Jugendliche in der EU. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte sich am Freitag (28. Mai 2021) dafür ausgesprochen, die bedingte Zulassung der mRNA-Vakzine für ab 12-Jährige zu erweitern. Sie stütze ihre positive Einschätzung auf eine von Biontech/Pfizer durchgeführte Studie, deren Ergebnisse vor wenigen Tagen im Fachjournal „New England Journal of Medicine“ publiziert wurden („Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents“).