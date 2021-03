„Die Säbelzahnkatze ist das unsichtbare Virus“

Über die Coronavirus-Pandemie lässt sich auf allerhöchstem Niveau wissenschaftlich diskutieren. Doch am Ende entscheidet allein die Akzeptanz in der Bevölkerung über den Erfolg jeglicher Lockdown-Maßnahme und Impfkampagne. Apothekerin und Buchautorin Christine Gitter erklärt in der DAZ, wie das pharmazeutische Personal komplexe Sachverhalte den Menschen am besten vermitteln kann – und zwar anhand der Vektor- und mRNA-Impfstoffe.