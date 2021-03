Landesapothekerverband Niedersachsen bietet Rahmenvertrag über Antigen-Schnelltests

Der Vertrag trat am vergangenen Freitag in Kraft. Mit dem Zugang der Beitrittserklärung beim Verband gelten die Apotheken als vom Land beauftragt. Sie müssen dann keinen individuellen Vertrag mehr schließen, aber eine Kopie der Beitrittserklärung an den zuständigen Kreis oder die zuständige kreisfreie Stadt senden. In Niedersachsen sind zwar die Kreise und kreisfreien Städte für solche Tests zuständig, aber während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite kann aufgrund des Landesrechts das zuständige Fachministerium Aufgaben wahrnehmen, die über das Gebiet eines Kreises hinausreichen. Der nun geschlossene Vertrag betrifft alle Kreise und kreisfreien Städte des Landes und soll diese entlasten. Die Kreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen können ihrerseits dem Vertrag beitreten.