In Bayern gibt es mehr Geld

Doch anders in Bayern. Hier legt man sehr viel Wert auf die Mitarbeit der Apotheken. So heißt es im Bericht aus der Kabinetts­sitzung vom vergangenen Donnerstag: „Der Ministerrat beschließt weiter, die für die Beauftragung der Apotheken als Schnellteststellen erforderlichen Mittel in Höhe von 41 Millionen Euro für den Zeitraum von zwei Monaten zur Verfügung zu stellen.“ Gegenüber DAZ.online führte ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums dazu aus: „Apotheken stellen gegenüber lokalen Testzentren ein wesentlich wohnortnäheres und dezentrales Testen sicher. Aus diesen Gründen ist es von zentraler Bedeutung, die rund 2.800 bayerischen Apotheken von Anfang an in das erweiterte Testangebot einzubeziehen, da sie ein niederschwelliges, flächen­deckend gut erreichbares Netzwerk für Testungen bieten können.“ Dabei sollen die Apotheker:innen neben freiwilligen anlasslosen Selbsttests auch dort tätig werden, wo ein Pflichttest abgenommen oder ein entsprechender Testnachweis formell bestätigt werden muss.