Apexxnar – für wen eignet sich der neue Pneumokokken-Impfstoff?

Für Säuglinge ab sechs Wochen bis zum Kindsalter von 5 Jahren ist Synflorix® – ein 10-valenter Konjugatimpfstoff (PCV10) – zugelassen. Die Pneumokokken-Polysaccharide sind in Synflorix® an verschiedene Proteine – Protein D-Trägerprotein (stammt von nicht-typisierbarem Haemophilus influenzae), an Tetanustoxoid- und Diphtherietoxoid-Trägerprotein – konjugiert und zudem an Aluminiumphosphat adsorbiert.

Als weiterer Konjugatimpfstoff hat Prevenar 13® die Zulassung in Deutschland, geimpft werden darf bei Säuglingen ab sechs Wochen, nach oben besteht keine Altersgrenze. Prevenar 13® schützt vor den 13 Pneumokokken-Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (je 2,2 μg), ist an das CRM-197-Trägerprotein konjugiert und an Aluminiumphosphat adsorbiert.

In die Reihe der Konjugatimpfstoffe reiht sich nun auch Apexxnar® – als 20-valenter Impfstoff verfügt er über die breiteste Serotypen-Abdeckung. Wie Prevenar 13® ist Apexxnar® an das CRM197-Trägerprotein konjugiert und an Aluminiumphosphat adsorbiert. Geimpft werden dürfen Menschen ab 18 Jahren, eine obere Altersgrenze existiert nicht.

Als reiner Polysaccharidimpfstoff hat die 23-valente Vakzine Pneumovax® 23 die Zulassung zum Pneumokokkenschutz. Geimpft werden dürfen Kinder ab einem Alter von zwei Jahren, wie auch Prevenar 13® hat auch Pneumovax® 23 keine obere Altesgrenze (Pneumokokken-Serotypen-Abdeckung: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F).