Reaktiviert SARS-CoV-2 eine Multiple Sklerose?

Daten dazu sind rar, noch dazu widersprüchlich. Wissenschaftler:innen der Neurologischen Kliniken der Universitätsmedizin Mannheim und des Universitätsspitals Basel suchten Antworten auf diese Fragen und untersuchten dafür das Gehirn einer mit COVID-19 verstorbenen 67-jährigen MS-Patientin. Den Fallbericht veröffentlichten sie im Fachjournal „Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation“ („Presence of SARS-CoV-2 Transcripts on the Choriod Plexus of MS and Non-MS Patients with COVID-19“). Was fanden sie?