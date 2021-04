Corona-Impfen unter MS-Therapie: Das Timing muss stimmen

Die meisten Patient:innen mit Multipler Sklerose dürften krankheitsmodifizierende Arzneimittel (DMT: Disease-modifying Therapy) erhalten: Antikörper wie Natalizumab (Tysabri®), Ocrelizumab (Ocrevus®), Alemtuzumab (Lemtrada®) oder einen S1P-Modulator wie Fingolimod (Gilenya®) oder häufig auch Interferon. Die Wirkstoffe greifen modulierend in das Immunsystem ein und sollen dadurch das Fortschreiten von Multipler Sklerose bremsen. Reicht die „Restaktivität“ des Immunsystems, um nach einer Impfung einen Impfschutz aufzubauen? Kann sich trotz Immunsuppression nach einer COVID-19-Impfung ein guter Schutz gegen SARS-CoV-2 entwickeln? Und gibt es empfehlenswerte Impfabstände oder sollten MS-Patienten ihre Dauerbehandlungen mit Teriflunomid (Aubagio®), Glatirameracetat (Copaxone®) oder Interferon besser vor und nach der Impfung pausieren? Diese Fragen beschäftigten Professor Amit Bar-Or beim jüngst digital stattgefundenen ACTRIMS-Kongress 2021 (ACTRIMS: Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) in seinem Vortrag „Vaccination Responses in Setting of Different Types of MS DMTs“.