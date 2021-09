Wie hängt COVID-19 mit dem Mikrobiom zusammen? Beantworten lässt sich diese Frage derzeit noch nicht allumfassend. Begünstigt ein bestimmtes Mikrobiom vielleicht eine SARS-CoV-2-Infektion – oder andersherum: Stört eine COVID-19-Erkrankung das Mikrobiom? Um Antworten auf diese Fragen näherzukommen, untersuchten Wissenschaftler:innen in den USA, unter anderem von Yale und der „New York University Medical Grossman School“, in einem Mausmodell den Einfluss einer SARS-CoV-2-Infektion auf das Mikrobiom. Zudem analysierten sie Stuhlproben von COVID-19-Patienten, um direkt am Patienten Erkenntnisse zu erlangen, ob sich Mikrobiom und SARS-CoV-2 gegenseitig beeinflussen. Derzeit sind die Studienergebnisse noch nicht wissenschaftlich veröffentlicht, sondern liegen lediglich als Preprint vor.