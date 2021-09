Die Hälfte der COVID-19-Patienten hat noch Beschwerden

Am häufigsten berichten die Patient:innen über Müdigkeit und Muskelschwäche, und das sowohl nach sechs (52 Prozent) wie auch nach zwölf Monaten (20 Prozent), wenngleich auch hier eine Verbesserung beobachtet wird. Auch Geruchs- (11 Prozent vs. 4 Prozent) und Geschmacksstörungen (7 Prozent vs. 3 Prozent), Schlafstörungen (27 Prozent vs. 17 Prozent) und Haarausfall (22 Prozent vs. 11 Prozent) besserten sich bei den Patient:innen in der Studie. Beim Sechs-Minuten-Gehtest lagen sechs Monate nach Infektion 14 Prozent unterhalb des Normbereichs, nach zwölf Monaten waren es mit 12 Prozent signifikant weniger.