Preis: „Das eigentliche Ziel sind die Selbsttests“

Für Thomas Preis, Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, kommt dieser Sinneswandel alles andere als überraschend: „Die Bundesregierung steht unter einem gewissen Zugzwang – sie muss Strategien entwickeln, um aus dem aktuellen Lockdown zu kommen.“ Der Winter-Lockdown müsse und solle so schnell wie möglich beendet werden. „Deshalb konzentriert man sich in Berlin auf das, was sich bisher als sehr effektiv gezeigt hat: das Testen“, so Preis im Gespräch mit DAZ.online. Durch verstärktes Testen werde man mehr symptomlose Virusträger entdecken und so Infektionen verhindern können. Der Verbandschef hatte sich bereits im vergangenen Herbst für das Testen in den Apotheken starkgemacht. Bei mehreren virtuellen Informationsveranstaltungen von DAZ.online wurden dazu die verschiedensten Aspekte beleuchtet und Beispiele aus dem europäischen Ausland vorgestellt.

Preis sieht in Spahns Idee auch die Absicht, die Zeit zu überbrücken bis Antigentests für Laien verfügbar sind. Dann würden die professionell durchgeführten Tests an Bedeutung verlieren. Bereits seit letztem Jahr sei es für Ärztinnen und Ärzte ohnehin nicht mehr vorgesehen, symptomlose Patient:innen nur auf Verdacht zu testen. Diese Personen müssten somit zunächst in eine andere Einrichtung, und erst bei einem positiven Antigen-Schnelltest das Ergebnis dann durch einen ärztlich durchzuführenden PCR-Test absichern lassen.