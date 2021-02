Pharmaziestudent Bühler eröffnet Corona-Schnelltestzentrum

Ende Januar hat das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg auf der Grundlage der Testverordnung des Bundes die Apotheken im Land mit der Durchführung von PoC-Antigentests beauftragt. Seitdem können auch Apotheken im staatlichen Auftrag einen ortsnahen und niederschwelligen Zugang zur Durchführung von PoC-Antigen-Tests und damit einen wesentlichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Grund genug für Bühler, innerhalb weniger Tage ein eigenes Testzentrum für den Landkreis Karlsruhe auf die Beine zu stellen.

Lokaler Zusammenhalt ermöglichte geeignete Räumlichkeiten

„Durch die neue Testverordnung haben viele Personengruppen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Die Nachfrage war also da“, so Bühler. Mit dem Umzug in die benachbarten Räumlichkeiten und den Ausbau der Testkapazitäten wollte Bühler zeigen, dass die Apotheke vor Ort auch in der Corona-Pandemie ein verlässlicher Partner ist. „Gegenüber der Apotheke befindet sich die Galerie `Kunstfachwerk N6‘, die sich mit zwei separaten Ein- und Ausgängen ideal für eine Teststation eignet.“ Durch das gute lokale Miteinander sei schnell eine Einigung mit dem Ortsvorstand von Grötzingen und somit neue Räumlichkeiten für das Testzentrum gefunden gewesen. „Am Anfang der staatlichen Schutzmaskenverteilung war für unsere Apotheke klar, dass wir die Eigenbeteiligung an die stark gebeutelte Kunstszene in unserem badischen Malerdorf spenden möchten. Dass wir jetzt in der benachbarten Galerie testen und die Räumlichkeiten freundlicherweise untervermietet bekommen haben, schließt in meinen Augen den Kreis der lokalen Zusammenarbeit“, so Bühler.